Alain Maron sur la vaccination: «Je comprends que les gens aient des doutes et des questions»

Alain Maron était l’invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Le ministre de l’Environnement, du Climat, de la Propreté, de l’Énergie au sein du gouvernement bruxellois a commenté la situation sanitaire en Belgique ainsi que la campagne de vaccination contre le coronavirus à Bruxelles.

«On attend encore l’aval de l’agence européenne des médicaments. Dès qu’on l’a, on met en place la vaccination à partir du 5 janvier», a détaillé le ministre chargé de l'Action sociale et de la Santé. « On veut qu’il (le vaccin) soit sûr, fiable. »