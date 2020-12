Les experts évoquent une interdiction de se déplacer à plus de 10km: «Ça peut faire baisser les chiffres»

L’Italie, la France et l’Irlande l’ont utilisée

Geert Molenbeghs, biostatisticien de la KULeuven et membre du Celeval, argumente pour Sudinfo. « On sait que la population est fâchée sur les mesures actuelles, qui sont dures, mais qu’il faut absolument respecter. Les gens doivent savoir que nous avons d’autres outils à notre disposition si besoin ». Et il cite la fameuse interdiction de circuler au-delà d’un périmètre défini à partir de son domicile. « Je ne dis pas qu’il faut imposer cette mesure, maintenant. Je dis simplement que cette arme existe et qu’on sait qu’elle peut freiner la propagation du virus ». L’Italie, la France et l’Irlande l’ont utilisée avec des résultats.