Ligue des champions: en fin de match, Lukaku a empêché le but victorieux de l’Inter (vidéo)

Le déplacement à Tottenham ce jeudi soir, puis la réception de Bruges dimanche en championnat : Lior Refaelov et l’Antwerp enchaînent les rendez-vous importants cette semaine. À 34 ans, l’Israélien réalise l’une de ses meilleures saisons en Belgique et fait plus que jamais partie des favoris au Soulier d’or, qui sera décerné en janvier. Lui qui en dix ans passés sur notre territoire n’a fait qu’une seule apparition dans le Top 10 à l’issue de ce vote…