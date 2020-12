Leïla Belkhir: «Cette cacophonie au niveau politique n’est pas le bon exemple»

Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc et les ministres-présidents Pierre-Yves Jeholet et Rudi Vervoort étaient invités mercredi soir dans l’émission « A votre avis », sur la RTBF. L’experte et les deux hommes politiques sont revenus sur l’adhésion du public face aux mesures prises contre la propagation du virus.

Selon Leïla Belkhir, il y a un fossé qui se creuse alors que l’on appelle les Belges à être solidaires. « Je trouve que parfois ce n’est pas l’image reflétée au niveau politique. Quand on voit toute cette cacophonie au niveau politique, ce n’est pas le bon exemple. Si entre médecins on ne partage pas la même façon de faire pour un patient, on ne commencera pas à le dire devant lui. On règle le problème entre nous et ensuite on vient avec un message clair devant le patient. Et ça, ça manque au niveau politique. »

Pour Rudi Vervoort, « il s’agit d’une erreur collective. Les experts n’ont pas non plus toujours été à l’unisson et ont aussi régulièrement étalé leur division. Je pense que nous avons des approches différentes dans ce pays. On n’a pas une opinion publique homogène. « Mais les experts politiques ne sont pas des élus », riposte l’infectiologue. « Vous avez une légitimité de parole plus grande que beaucoup d’hommes politiques », répond le ministre-président bruxellois.