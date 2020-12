Coronavirus: «situation reste très grave» en Allemagne, hausse des cas en France et effet Thanksgiving aux USA

En Belgique, les chiffres relatifs à l’épidémie de coronavirus stagnent, voire sont en légère hausse. Une situation similaire en France. L’Allemagne et les Etats-Unis aimeraient pouvoir en dire autant, mais la situation sanitaire dans les deux pays est grave.

«La situation reste très grave (...) elle a empiré depuis la semaine dernière», a souligné Lothar Wieler alors que l’Allemagne, dont les autorités s’inquiètent ouvertement de l’évolution actuelle de l’épidémie, a enregistré jeudi une augmentation des cas de coronavirus de 23.679 en 24 heures et 440 décès.

L’effet Thanksgiving aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont déploré mercredi plus de 3.000 morts du Covid-19 en 24 heures et plus de 220.000 nouvelles infections, un niveau frôlant les records, selon les données de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

Les autorités sanitaires américaines s’attendaient à cette flambée après les déplacements de millions d’Américains à l’occasion de la fête de Thanksgiving il y a deux semaines, malgré les appels à rester chez soi.

Incertitude en France

Couvre-feu avancé ? Réouverture des cinémas et théâtres repoussée ? Déplacements limités ? Jean Castex doit trancher jeudi si le déconfinement aura lieu comme prévu le 15 décembre ou si la situation sanitaire exige le maintien de restrictions, à quinze jours de Noël.

Fin octobre, Emmanuel Macron avait conditionné la phase 2 du déconfinement à plusieurs critères, dont le seuil de 5.000 cas de Covid-19 détectés par jour. Or l’objectif s’éloigne un peu plus chaque jour: 14.595 cas positifs ont été enregistrés en France mercredi, selon les chiffres officiels, soit le total le plus élevé depuis le 25 novembre.Alors que chez

Chez nous

Avec une moyenne de 97 décès imputés au Covid-19 par jour, la Belgique repasse sous la barre de la centaine de décès quotidiens pour la période du 30 novembre au 6 décembre. Le pays constate toujours en moyenne 185,6 admissions quotidiennes à l’hôpital pour une infection au nouveau coronavirus, enregistrées entre le 3 et le 9 décembre, selon les données provisoires de Sciensano publiées jeudi matin.

Le nombre moyen de contaminations avérées (sur la période du 30 novembre au 6 décembre) était de 2.163 (-6%). Chaque jour de cette période, environ 97,1 personnes ont perdu la vie en étant positives au virus (-21,8%).

Actuellement, 3.016 personnes sont hospitalisées en raison de leur infection au nouveau coronavirus, dont 662 en soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 597.643 personnes ont contracté la maladie et 17.603 en sont mortes en Belgique. Le taux de positivité est toujours de 8,7% (-0,8%).