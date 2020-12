Christine Mattheeuws ne sera plus présidente du SNI en 2021

Christine Mattheeuws continuera d'assumer la présidence jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, en attendant que le conseil d'administration désigne son remplaçant, Philippe Ruelens, directeur du SNI et Christophe Wambersie, secrétaire général Wallonie-Bruxelles, géreront les affaires courantes.

"Le SNI a pu peser sur nombre de décisions au profit des PME et indépendants et je suis fière d'y avoir contribué", déclare Mme Mattheeuws, citée dans un communiqué. Le conseil d'administration remercie la présidente du SNI pour "sa passion et sa force de persuasion" qui ont "permis au SNI de se développer encore davantage".