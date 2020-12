Affaire Mawda: on a assisté à la «théâtralité de l’impunité» durant les deux premières audiences

Jeudi matin, Me Ben Khelifa a répliqué à la plaidoirie de Me Kennes, avocat du policier, estimant qu’on avait assisté à la « théâtralité de l’impunité » et que l’on s’était égaré durant les deux premiers jours d’audience. « Des questions secondaires sont venues parasiter le débat et ont empêché de répondre à la seule question, la qualification juridique du tir qui a tué cette petite fille ».

Le procès de l’affaire Mawda a repris jeudi matin devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, avec les répliques à la plaidoirie de Me Kennes. L’avocat avait plaidé l’acquittement du policier poursuivi pour l’homicide involontaire de la petite Mawda, commis la nuit du 16 au 17 mai 2018 lors d’une course-poursuite entre la police et un véhicule transportant des migrants.

Pour les parties civiles, il ressort du dossier répressif que le policier savait que ce véhicule transportait des migrants, dont des enfants, et qu’il devait avoir prévu l’éventualité d’un drame. Citant l’accusation, l’avocate dit qu’il a pris le risque consciemment de tirer en usant d’une certaine force pour appuyer sur la gâchette. « Il avait décidé de tirer », insiste Me Ben Khelifa.

Si l’intention morale ne devait pas être retenue par le tribunal, les parties civiles plaident pour une requalification en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. « J’étais satisfaite de la sévérité de l’accusation mais il faut aller au bout des choses. Dire que c’est seulement une imprudence, cela ne va pas en droit ».

Me Ben Khelifa reconnaît cependant que le policier n’a probablement pas été formé pour ce genre d’opérations policières et qu’il n’est pas responsable de ce « racisme structurel » mis en place lors des chasses aux migrants. « Il est vrai que d’autres responsabilités sont à chercher ailleurs que dans ce tribunal ».

« Je n’ai pas eu le sentiment que ministère public posait des questions secondaires, il parlait de l’acte. […], a répondu Me Kennes.

Publiquement la partie civile a dit que de toute façon, elle n’avait pas confiance car il y aurait eu une sorte d’entente entre le parquet et la police. C’est un coup sous la ceinture, comme si on n’avait pas parlé de la question principale, à savoir si c’est une infraction ou non d’avoir tiré. Ces mots sont entendus en dehors de ces murs. Cela donne l’impression que le système s’autoprotège. Quand c’est vrai il faut le dire mais pas quand c’est faux, sinon c’est du populisme.

La question n’est pas de savoir si devait avoir conscience du risque létal, la question est de savoir s’il a l’intention de donner la mort ou intention de blesser. »

« Je réitère mes plus sincères regrets »

Par ailleurs, le policier « J. » a lu un texte :

« Durant ce procès, beaucoup de paroles ont été dites. Des paroles tristes et dures à la fois. Parfois nécessaires, parfois totalement inexactes. Blessures rouvertes et rendues visibles par ce procès. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourtant au départ nous sommes tous à la recherche du bonheur, que ce soit des familles qui cherchent à quitter leur pays pour trouver le bonheur ou qu’on change de métier et de formation pour se rapprocher de ce bonheur. Pourtant le malheur s’est installé ce 17 mai 2018 et rien ne pouvait le laisser présager, même dans mes cauchemars les plus sombres. Si j avais le pouvoir de remonter le temps... Je sais aussi qu’il est parfois difficile de pardonner. La mort d’un enfant, c’est insupportable.

Madame Shawri m’a demandé ce que je ressentirais si mon enfant n’était plus de ce monde. Je serais effondré et dévasté comme vous. Je peux vous jurer, jamais je n’ai voulu ce qui s’est passé, jamais. Je ne sais pas quelle sera votre décision ni ce que l’avenir nous réserve. Mais je sais que toute ma vie j’ai essayé de faire de mon mieux et d’aimer les gens. Avec un métier comme le mien, il faut aimer les gens, sinon ça ne marche pas.

Je vous souhaite, malgré ce drame, de trouver le bonheur en Belgique. Ce pays a accueilli ma famille il y a des années. Pour le remercier, j’ai décidé de prendre la nationalité belge. Je réitère mes plus sincères regrets ».