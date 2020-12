Climat - Carmeuse, Engie et John Cockerill s'unissent pour réduire les émissions de CO2 en Wallonie

Le fabricant de produits à base de chaux et minéraux Carmeuse, le producteur d'énergie Engie et l'entreprise d'ingénierie John Cockerill s'associent pour développer un projet innovant de capture et d'utilisation du carbone ("CCU") en Wallonie, ont-ils annoncé jeudi dans un communiqué commun.

Ce projet entend réduire les émissions de carbone en transformant le CO2 généré lors du processus de production de la chaux en e-méthane, un gaz renouvelable qui peut être injecté dans le réseau de gaz ou utilisé dans les transports ou encore l'industrie. "Le projet fera la démonstration à l'échelle industrielle d'un processus intégré unique en son genre, en augmentant et en combinant les technologies disponibles et les prototypes, tels qu'un nouveau type de four à chaux, l'un des plus grands électrolyseurs au monde (75 MW) et l'hydrogène vert", souligne le trio d'entreprises. "Ce projet, le plus grand de ce type au monde, ouvre de nouvelles voies pour une réduction significative des émissions de carbone en Europe et dans le monde", promet-il.

La mise en œuvre de ce projet permettrait en effet d'éviter plus de 900.000 tonnes d'émissions de CO2 au cours des 10 premières années, selon Carmeuse, Engie et John Cockerill.

Carmeuse sera responsable de la construction, de la mise en service et de l'exploitation du nouveau type de four à chaux, qui permet d'obtenir un flux de CO2 concentré. John Cockerill se chargera, pour sa part, de la conception, de l'ingénierie, de la construction et de la mise en service d'une usine d'électrolyseurs (75 MW) sur un site d'Engie dans la région de Charleroi. Enfin, Engie sera propriétaire et exploitera l'usine d'électrolyse qui produira l'hydrogène vert. Storengy, filiale d'Engie, sera chargée de la construction et de l'exploitation du processus de méthanation.