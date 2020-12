5G - Cegeka et Citymesh unissent leurs forces pour la 5G

Le groupe informatique Cegeka et l'entreprise de télécommunications Citymesh ont décidé d'unir leurs forces pour déployer des réseaux 5G, annoncent-ils jeudi. Leur ambition est de devenir un "quatrième opérateur national", aux côtés de Proximus, Telenet et Orange, et "le premier industriel".

Par Belga