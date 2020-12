L’action #DefendTheDefenders pour les droits humains pointe le sort des 17 syndicalistes FGTB condamnés

Plus de 50 organisations de la société civile se sont unies, à l’occasion de la Journée internationale des droits humains, au sein de l’action #DefendTheDefenders afin de défendre les mouvements sociaux et les défenseurs des droits humains qu’ils estiment menacés dans le monde entier. Ils demandent au gouvernement la protection des mouvements sociaux et qu’il mène une politique étrangère cohérente en matière de protection des droits humains.

Les responsables de l’action jugent que les droits humains sont en péril et que la tendance existe depuis des années, mais qu’elle est exacerbée par la pandémie du Covid-19. « Les militants sont victimes d’intimidation, harcèlement, fausses accusations, arrestations illégales, enlèvements et même meurtre », dénoncent-ils.