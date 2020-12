Danilo, Dolly Menga, Rochinha, Dimas,... Voici les neuf joueurs qui ont marqué l’histoire du Standard et de Benfica!

Dans cette liste, c’est le seul joueur à être toujours actif au Standard. Et, pour les amateurs de football belge, il n’est plus à présenter. Pur produit de l’Académie du Standard, celui qui a travaillé ses crochets sur le bitume de Bressoux a fait ses débuts professionnels en octobre 2008, saison du dernier titre des Rouches.

Il a quitté la Pro League pour prendre son envol en 2011, direction le soleil russe d’Anzhi Makhachkala. Ensuite, l’international marocain a pas mal bourlingué avant de revenir au bercail, posant une fois ses valises en bord de Meuse, entre 2013 et 2015. C’est d’ailleurs au terme de cette saison que le chouchou des fans liégeois est parti à Benfica. Où il n’a pas à rougir de son passage : 29 rencontres, trois buts, sept assists et, surtout, le doublé Championnat – Coupe de la Ligue.

Danilo

Ancien grand espoir du football brésilien, Danilo a la particularité d’avoir évolué au Standard et à Benfica… en prêt ! Acheté à son club formateur de Vasco de Gama par Braga en 2014, pour tout de même 4,5 millions d’euros, le joueur auriverde a multiplié les prêts. Après un an passé à Braga, il est parti à Valence, où il a disputé 34 rencontres.

Danilo. - Belga

En 2016, il est ensuite prêté à Benfica, mais il n’y restera que six mois, passant la majeure partie du temps à l’infirmerie et ne disputant que cinq malheureuses rencontres. En janvier 2017, il retourne alors à Braga… mais il est immédiatement prêté au Standard ! Arrivé avec l’étiquette de grand espoir qui doit enfin lancer sa carrière, Danilo sera pourtant un flop. Beaucoup trop fragile physiquement, le Brésilien disputera six rencontres sous la vareuse rouche et repartira sans laisser de très bons souvenirs aux supporters… Aujourd’hui, le médian tente de se refaire une santé à l’OGC Nice.

Rochinha

Lui non plus, il n’a pas marqué les esprits. Diogo Filipe Costa Rocha, de son nom complet, n’a même officiellement jamais porté la vareuse de l’équipe fanion lisboète. Formé chez les rivaux de Porto, l’ailier arrive dans l’équipe réserve de Benfica en 2014. Il y disputera quelques rencontres, mais sans convaincre. Un an et demi plus tard, il est prêté pour six mois à Bolton, alors en Championship (D2 anglaise). Il est alors vendu au Standard en juillet 2015.

Rochinha. - Photonews

En terres liégeoises non plus, le Portugais ne s’imposera pas. Passant la plupart du temps avec les U21, il disputera tout de même trois rencontres avec l’équipe première. Il est ensuite passé par Boavista et Vitoria Guimaraes. Il a d’ailleurs affronté le Standard avec ce dernier, lors de la précédente campagne d’Europa League. Il est monté pour les 14 dernières minutes lors du partage (1-1) à l’aller au Portugal, avant de disputer l’intégralité du retour, remporté 2-0 par les Rouches.

Dolly Menga

Voilà encore un joueur qui a pas mal voyagé. Formé au sein de l’Académie rouche, Dolly Menga n’a jamais vraiment convaincu sous la vareuse liégeoise. La preuve, il ne l’a portée en match officiel que pendant huit petites minutes, le 26 décembre 2012, lors d’une défaite contre Courtrai. Soit cinq jours avant de partir en prêt à Saint-Trond.

Menga. - Photonews.

L’avant verviétois, Angolais d’origine, a ensuite enchaîné les clubs, portant pas moins de 12 vareuses différentes… alors qu’il n’a que 27 ans ! Il a effectué un bref passage à Benfica entre août 2014 et février 2015, mais il n’a évolué qu’avec l’équipe B du club lisboète… Aujourd’hui, Dolly Menga est sans club, après une pige au Livingston FC, en première division écossaise.

Axel Witsel

Tout comme Mehdi Carcela, il n’a plus besoin d’être présenté. Pur Liégeois également, formé à l’Académie, Axel Witsel a fait ses grands débuts en 2006, lancé par un certain… Michel Preud’homme ! Le médian a ensuite participé activement aux deux titres du Standard, en 2008 et 2009, remportant même le Soulier d’Or en 2008.

Witsel. - Photonews

En 2011, il est alors parti à Benfica, où, là aussi, il a su se faire une place dans le cœur des supporters. Bien qu’il ne soit resté qu’une seule saison là-bas, le Diable rouge a remporté la Coupe de la Ligue portugaise. Il est ensuite passé par le Zénith Saint-Pétersbourg et le Tianjin Tianhai, en Chine, avant de débarquer au Borussia Dortmund, où il est désormais considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs au monde.

Ricardo Rocha

Le défenseur portugais a marqué l’histoire du club lisboète, beaucoup moins celle du blason liégeois. Formé à Famalicao, il éclate à Braga, où il a évolué entre 1999 et 2002. Il s’engage alors à Benfica et y restera quatre ans et demi. En 140 rencontres disputées avec les Aigles, Ricardo Rocha a remporté trois trophées : le Championnat portugais en 2005, la Coupe en 2004 et la Supercoupe en 2005.

Rocha. - Photonews

Il sera ensuite vendu pour 5 millions d’euros à Tottenham, où il n’arrivera jamais vraiment à s’imposer. En deux saisons et demie, l’arrière n’a disputé que 18 rencontres… Il s’engagera alors au Standard pour se relancer. Toutefois, là aussi, le Portugais déçoit… Treize petits matches joués et un départ pour Portsmouth à peine six mois après, Ricardo Rocha n’a pas laissé une marque indélébile dans le cœur des fans liégeois.

Dimas

La carrière de Dimas - Manuel Marques Teixeira de son nom complet - a de quoi faire rêver. L’arrière gauche est passé par de nombreux clubs prestigieux comme, par exemple, la Juventus, Marseille, le Sporting Lisbonne, Benfica et… le Standard de Liège !

Dimas (à gauche). - Belga

Passé par Benfica entre 1994 et 1997, avant de rejoindre le célèbre club de Turin, l’arrière gauche était unanimement apprécié pour son endurance hors pair et sa volonté de ne jamais rien lâcher. Une abnégation qui lui a d’ailleurs valu pas moins de 44 sélections avec l’équipe nationale ! Pourtant, le Portugais n’a pas vraiment convaincu en bord de Meuse. Il n’a participé qu’à 17 rencontres avec le club principautaire, qu’il a quitté après six petits mois, pour rejoindre le Sporting Lisbonne, grand rival du SLB.

Michel Preud’homme

Véritable légende du club liégeois, l’ancien portier a également marqué l’histoire de Benfica. Après neuf saisons passées à garder les cages liégeoises et huit entre les perches malinoises, Michel Preud’homme débarque au Portugal juste après la Coupe du Monde 1994, lors de laquelle il est élu Meilleur gardien du monde. Toutefois, en voyant débarquer un portier de 35 ans, les fans lisboètes sont sceptiques.

Preud’homme, lors de son dernier passage comme coach du Standard. - Photonews

Mais, une fois sur le terrain, le Liégeois va vite dissiper tous les doutes autour de son niveau. Il arrête sa carrière à l’aube du nouveau millénaire, à l’âge de 40 ans, après cinq saisons passées dans le club portugais. Il se reconvertit ensuite comme coach (au Standard, à Bruges et à Gand, notamment), avec le succès qu’on lui connaît. Aujourd’hui, il est toujours actif au sein du club principautaire, comme vice-président et conseiller sportif.

Luís Norton de Matos

Du haut de ses 66 ans, Luís Norton de Matos est aujourd’hui principalement connu pour ses qualités d’entraîneur. Mais le Portugais n’a pas toujours été technicien, il fut un temps où il arpentait lui-même les terrains de foot.

Luis Norton de Matos. - D.R.

Celui qui est actuellement à la tête de l’équipe réserve du LOSC a commencé sa carrière professionnelle à Benfica. Il n’a toutefois jamais disputé la moindre rencontre avec l’équipe fanion. Il portera ensuite différentes vareuses de clubs portugais, et sortira pendant trois saisons de son pays natal… pour poser ses valises à Sclessin ! L’attaquant y a disputé 65 rencontres, et a planté 17 roses !