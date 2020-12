"FrieslandCampina sacrifie Genk pour de plus gros profits", déplore le syndicat ACV

Cette annonce a surpris le personnel car "l'entreprise est rentable et que la direction locale était positive quant à l'investissement du personnel et de possibles perspectives d'avenir", témoigne Mme Flaming. "Il avait par exemple été annoncé qu'une ligne de collations pourrait être lancée."

Le personnel a été informé de l'intention de la direction de fermer l'usine de Genk et a pu rentrer chez lui. Il a décidé de ne pas travailler jeudi et vendredi également. Le travail devrait reprendre à partir de dimanche.

Selon l'ACV, l'annonce touche environ 200 ouvriers et 50 employés. "Il est question de 211 emplois impactés mais l'occupation moyenne est de 250. Cela dépend de la production journalière et la loi Renault examine la moyenne sur une période déterminée", explique la syndicaliste. "Ces 211 emplois ne sont pas le nombre d'ETP (équivalents temps plein, NDLR). Il y a en réalité 186 ouvriers et 43 employés avec un contrat à durée indéterminée, et encore un certain nombre de travailleurs temporaires."