L’UCI adopte son premier protocole sur les commotions cérébrales

L’Union cycliste internationale (UCI) a adopté jeudi son premier protocole de prise en charge des commotions cérébrales, un chantier engagé il y a plus d’un an et relancé par l’accident de Romain Bardet sur le dernier Tour de France.

Projeté au sol à 65 km/h en descente, visiblement sonné, le coureur était remonté sur son vélo pour parcourir les 90 derniers kilomètres de la 13e étape, avant d’abandonner le soir une fois examiné à l’hôpital.