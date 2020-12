Coronavirus - Les inscriptions au chômage repartent en forte hausse aux Etats-Unis

Cela représente 137.000 inscriptions de plus que la semaine précédente, la plus forte hausse depuis la fin du mois de mars, lorsque l'économie américaine s'arrêtait brutalement face à la propagation du Covid-19 dans le pays, provoquant des licenciements massifs.

Entre le 29 novembre et le 5 décembre, 853.000 personnes se sont inscrites au chômage, largement plus que les 720.000 inscriptions attendues par les analystes, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

Mais le pays fait face à une vague de contaminations sans précédent au Covid-19, qui a contraint de nombreux États et villes à fermer une partie de l'activité économique.

Au total, près de 5,8 millions d'Américains étaient au chômage fin novembre, les données étant publiées avec une semaine de décalage, soit 230.000 de plus que la semaine précédente. Le taux de personnes sans emploi en novembre était de 6,7%.

Mais c'est sans compter avec ceux qui ont épuisé leurs droits au chômage, et vivent désormais grâce aux aides supplémentaires mises en place fin mars par le gouvernement fédéral.

Ils sont ainsi au total 19 millions à vivre grâce à ces aides face au chômage et à la perte de revenus.

Ces aides expirent à la fin du mois, et des millions d'Américains risquent de se retrouver sans ressources, si le Congrès ne parvient pas à trouver un compromis très rapidement.

Les négociations ont d'ailleurs repris au Congrès pour tenter d'adopter de nouvelles mesures, et la Maison Blanche, qui leur avait laissé carte blanche, s'en est mêlée. Mais démocrates et républicains ne parviennent toujours pas à s'entendre, et les discussions patinent.

Le président élu Joe Biden avait lui aussi insisté sur la nécessité de donner de manière urgente un coup de pouce à l'économie.