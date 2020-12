Yannick Carrasco encensé par Diego Simeone: «Quand il atteint ce niveau, il est très important pour l’Atlético»

Ce mercredi soir, Yannick Carrasco a été très important pour l’Atlético Madrid. Avec un but et une passe décisive à Salzbourg, le Belge a permis aux Colchoneros de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Revenu en Espagne il y a un peu moins d’un an, Carrasco retrouve le plaisir de jouer. Et revient petit à petit à son meilleur niveau. À Madrid, le Diable rouge a également pu retrouver Diego Simeone, le coach argentin des Rojiblancos. Si le principal intéressé a parfois été victime de pépins physiques, son entente avec « El Cholo » est au beau fixe. « C’est un coach à part », a indiqué Carrasco au micro de BeIn Sports, avant de poursuivre : « Il vit son métier à chaque instant sur le terrain, il tire un maximum de ses joueurs. Parfois, c’est un peu fatigant. On sait que c’est pour notre bien, aux entraînements ou en matches, il est toujours sur nous. C’est toujours positif. »

Et Simeone de savourer la prestation de Carrasco sur la scène continentale. « Sa deuxième période a été fantastique. Il doit continuer sur sa lancée, parce que, quand il atteint ce niveau, il devient très important pour nous. »