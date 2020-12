L'OCDE demande une action urgente pour freiner la surpêche

"Les pouvoirs publics devraient cesser de subventionner les moyens de production de la pêche et réorienter le soutien pour qu'il aide les pêcheurs à exploiter leur affaire de façon plus efficace et plus durable", estime Angel Gurría, secrétaire général de l'OCDE.

Le rapport de l'OCDE aborde également la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). "Des progrès notables ont été faits ces quinze dernières années dans la lutte contre ce phénomène, mais il reste du chemin à parcourir pour améliorer la transparence des procédures d'immatriculation et d'autorisation des navires, la rigueur de la réglementation des transbordements et l'utilisation de mesures commerciales propres à renforcer la traçabilité et à empêcher les opérateurs qui pratiquent la pêche INN d'accéder aux marchés et aux services."