Déplacements limités à 10 km: Frank Vandenbroucke recale l’idée des experts

L’Italie, la France et l’Irlande l’ont utilisée

Geert Molenbeghs, biostatisticien de la KULeuven et membre du Celeval, a argumenté pour Sudinfo. « On sait que la population est fâchée sur les mesures actuelles, qui sont dures, mais qu’il faut absolument respecter. Les gens doivent savoir que nous avons d’autres outils à notre disposition si besoin ». Et il cite la fameuse interdiction de circuler au-delà d’un périmètre défini à partir de son domicile. « Je ne dis pas qu’il faut imposer cette mesure, maintenant. Je dis simplement que cette arme existe et qu’on sait qu’elle peut freiner la propagation du virus ». L’Italie, la France et l’Irlande l’ont utilisée avec des résultats.

Ça peut faire baisser les chiffres de l’épidémie, c’est sûr », répond à Sudinfo l’infectiologue Yves Van Laethem (CHU Saint-Pierre). « Car diminuer les déplacements diminuera les contacts et donc les contaminations. »

« Cela aurait plus de sens de fermer d’abord les commerces non-essentiels »

Pour Catherine Linard, géographe de la santé à l’Université de Namur cela n’est pas forcément nécessaire. « Chez nous, petit pays avec une grande densité de population, ce serait moins pertinent. Cependant, si on limitait les déplacements en Belgique comme ce fut le cas il y a plusieurs mois, ce serait quand même bénéfique dans le sens où ça éviterait des grands rassemblements dans des lieux fort fréquentés, des lieux touristiques comme la Grand Place de Bruxelles », explique-t-elle à RTL-INFO.

Cependant, selon l’experte, « cela aurait plus de sens de fermer d’abord les commerces non-essentiels, pour ne pas donner de raison de sortir de chez soi, plutôt que de limiter, à ce stade, les déplacements ».