Lionel Messi vers le PSG l’été prochain? «On ne peut pas parler de ça aujourd’hui», tempère le président parisien

Si Lionel Messi a finalement continué l’aventure une saison supplémentaire au Barça, pas certain qu’il aille au-delà de l’été 2021. En fin de contrat au Camp Nou, le joueur argentin sera même disposé à s’engager avec le club de son choix dès janvier.

Lors du dernier mercato estival, plusieurs clubs avaient brièvement pris des informations à ce sujet. Dont Manchester City et le PSG. Alors que l’on évoque, en France, la possible venue de la star catalane au PSG, une mise au point a été effectuée ce mercredi après le match contre Basaksehir.

Interrogé par RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a préféré calmer le jeu. « Lionel Messi est-il une option pour le Paris Saint-Germain ? Vous savez, on respecte tous les autres clubs, comme on a besoin que les autres clubs nous respectent. Pour moi, Messi est un joueur de Barcelone. On respecte Barcelone. On ne peut pas parler de ça aujourd’hui. »