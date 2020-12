Ligue des champions: Carrasco et Vormer avec Ronaldo et Neymar dans l’équipe de la semaine (vidéos)

Décisifs cette semaine en Ligue des champions, Yannick Carrasco et Ruud Vormer figurent dans l’équipe de la semaine. Une décision de l’UEFA prestigieuse pour ces deux joueurs qui accompagnent des stars comme Neymar, Ronaldo ou encore Mbappé.

L’Atlético Madrid a son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Colchoneros ont battu Salzbourg 0-2 lors de la 6e et dernière journée de la poule A, mercredi. Sorti à la 89e minute de jeu, Yannick Carrasco a offert la passe décisive sur le premier but et a pris le second à son compte. C’était clairement l’homme du match.

Rétabli des soucis gastriques qui l’ont privé de la visite de Saint-Trond, samedi, le capitaine brugeois Ruud Vormer a montré la voie à suivre, mardi soir, au FC Bruges sur la pelouse de la Lazio via son engagement habituel qui a été récompensé par un but plein d’opportunisme puis, en fin de match, par un assist somptueux sur le goal égalisateur (2-2). Une prestation cinq étoiles teintée de déception, le partage reléguant le champion de Belgique en titre en Europa League.