Le Standard quitte l’Europa League sur un partage spectaculaire face à Benfica (2-2, vidéos)

Le Standard a bouclé sa campagne européenne par un partage (2-2) pour l’honneur face à Benfica jeudi soir à Sclessin dans le cadre de la 6e et dernièe journée de la phase de groupes de l’Europa League.

Les verdicts dans le groupe D étaient déjà connus avant le coup d’envoi : Benfica et les Glasgow Rangers étaient qualifiés pour les 16es de finale, le Standard et Poznan étaient éliminés. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’on s’est ennuyé à Sclessin. Une pluie d’occasions, quatre buts, un penalty qui fait polémique, du suspense et pas mal de Belges sur le terrain (Vertonghen a joué tout le match à Benfica) : ce fut une soirée très agréable !