France: couvre-feu durci, restaurants, cafés et lieux culturels restent fermés

« Nous sommes sur une sorte de plateau », a souligné le Premier ministre, alors que quelque 14.000 contaminations ont été recensées jeudi. « Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus, et il tend même à légèrement réaugmenter depuis quelques jours », a encore relevé M. Castex lors d’une conférence de presse.

L’amélioration de l’épidémie » de coronavirus « marque le pas depuis une semaine » en France et « la partie est loin d’être gagnée », a prévenu jeudi Jean Castex avant de détailler les éventuels assouplissements aux confinements pour les fêtes de fin d’année.

Ce réveillon « concentre tous les ingrédients d’un rebond épidémique », et « si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque, mais ce n’est pas le cas » et nous devons « respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc, le 31 décembre », a déclaré le chef du gouvernement.

Jean Castex a confirmé jeudi que « la possibilité de se déplacer sur tout le territoire » serait de nouveau autorisée à partir du 15 décembre, malgré des « règles plus strictes » que prévu contre le Covid-19, et a invité à continuer le télétravail « partout où il est possible ».

L’ensemble des mesures annoncées « nous permettent de maintenir la possibilité de se déplacer sur tout le territoire à partir du 15 décembre », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse. « Elles ne nous autorisent pas en revanche à diminuer le recours au télétravail partout où il est possible », a-t-il ajouté.

Les musées, théâtres et cinémas fermés trois semaines de plus

Les cinémas, théâtres et musées ne rouvriront pas le 15 décembre et resteront fermés trois semaines de plus, pour réduire le risque de propagation de l’épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

« Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d’éviter d’accroître les flux, les concentrations, les brassages de public », a déclaré le chef du gouvernement. Cette mesure concerne aussi « l’accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos ».

Les bars et restaurants restent fermés.

Fin octobre, Emmanuel Macron avait conditionné la phase 2 du déconfinement, après la réouverture des commerces fin novembre, à plusieurs critères, dont le seuil de 5.000 cas détectés par jour. Or, même si le pic de 60.000 cas de la deuxième vague, fin octobre-début novembre, est loin, l’objectif s’éloigne un peu plus chaque jour : 14.595 cas positifs ont été enregistrés mercredi.