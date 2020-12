FNG - Les performances d'Ellos pourraient relancer FNG

FNG a acquis Ellos en novembre 2019 auprès du fonds d'investissement privé Nordic Capital. Ellos vend des vêtements et des produits d'intérieur en ligne notamment en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande.

"Trouver une solution constructive est la priorité du Conseil de surveillance. Une assemblée générale des actionnaires sera alors convoquée afin de fournir plus de détails à ce sujet et d'informer les actionnaires sur les états financiers 2019 et d'autres questions de gouvernance."

En août dernier, le tribunal de l'entreprise de Malines avait prononcé la faillite d'une vingtaine de filiales du groupe FNG, parmi lesquelles Brantano, CKS et Fred & Ginger. Une enquête a été ouverte dans la foulée de cette faillite. Dieter Penninckx, son épouse Anja Maes, et le troisième fondateur de FNG, Manu Bracke, sont soupçonnés de faux et usage de faux, dépôt de faux comptes annuels, manipulations des cours, abus de biens sociaux et refus de coopérer avec la FSMA, l'autorité des marchés financiers. L'enquête porte aussi sur des manœuvres présumées de blanchiment.

Les banques qui ont perdu des millions d'euros dans cette saga, souhaitent que FNG vende sa dernière entité, Ellos, dans l'espoir de remettre la main sur certaines liquidités.