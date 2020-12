Le mouvement «Bas les Masques» remporte le Prix de la Ligue des droits humains

Le mouvement « Bas les Masques » a remporté le Prix Régine Orfinger-Karlin décerné par la Ligue des droits humains, a-t-elle fait savoir jeudi par communiqué.

« Bas les Masques » est un groupement de couturières et couturiers, bénévoles et professionnels/professionnelles, dont l’objectif est d’interpeller les pouvoirs publics et la population sur la question de la confection de masques pour les soignantes/soignants et le public, afin que ce travail soit reconnu et valorisé.