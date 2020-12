Coronavirus - La Martinique et la Guadeloupe repassent en zone orange

Le ministère des Affaires étrangères belge a pris la décision de reclasser la Guadeloupe et la Martinique en zone orange et non plus rouge. Une bonne nouvelle pour la compagnie aérienne Air Belgium, qui relance à la mi-décembre ses vols au départ de Charleroi vers les Antilles françaises. Les passagers en provenance de ces deux destinations ne seront dès lors plus soumis à l'obligation de quarantaine à leur retour en Belgique, signale-t-elle sur son site internet jeudi.

Par Belga