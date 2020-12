«L’arbitre s’est excusé», déclare Philippe Montanier après le penalty de Benfica au Standard (vidéos)

Alors qu’on jouait depuis 67 minutes dans le match entre le Standard et Benfica en Europa League, l’arbitre a sifflé un penalty très léger en faveur du club portugais. Pizzi en a profité pour égaliser, donnant au score son allure finale (2-2). « Benfica méritait de marquer un deuxième but, mais pas comme ça », lançait Philippe Montanier au micro de la RTBF. « Avec le VAR, il n’y a jamais penalty. L’arbitre s’est d’ailleurs excusé ».

Le coach des Rouches poursuivait son analyse : « D’un côté, il y a la satisfaction d’avoir vu un groupe de joueurs faire son maximum face à une équipe de haut niveau. Mais de l’autre, nous avons donc encaissé deux buts et Benfica s’est créé beaucoup d’occasions ce jeudi soir. Globalement, je suis satisfait du contenu de notre match, mais je suis donc aussi déçu d’avoir été rejoint sur une telle phase de jeu. Benfica a eu de très belles occasions, j’aurais donc préféré que ce club plante une seconde rose d’une autre manière ».

Le club liégeois est toutefois sorti la tête haute de l’Europa League. « Ce jeudi soir, j’étais content notamment suite au premier but car le mouvement avait été répété à l’entraînement. Et il s’est donc réalisé en match. Globalement, il y a d’ailleurs plusieurs satisfactions. Je trouve même que nous avons grandi de sortie en sortie dans cette compétition. Mais les penalties ont pesé lourd contre les Rangers et Benfica. Bref, on n’a pas eu les circonstances favorables pour obtenir de bons résultats ».