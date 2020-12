Europa League: 0 sur 18 pour La Gantoise après sa défaite à Hoffenheim (4-1, vidéo)

Après moins d’une demi-heure, et en l’espace de cinq minutes, le sort du match était connu après les buts de Meier, de la tête (21e, 1-0), et de Skov, d’une belle frappe, (26e, 2-0).

N’ayant plus d’autre option, les Gantois ont aussi mis le nez à la fenêtre par Bukari et Bezus, sans succès (33e). Roef a toutefois encore dû intervenir pour éviter le pire sur un nouvel envoi de Skov (37e).

À la reprise, Hoffenheim mettait fin à tous les espoirs gantois. Beier signait son second but d’un tir de loin (3-0, 50e). Monté au jeu à peine trois minutes plus tôt, Kramaric fixait le score à 4-0 (64e) de près.