Jean-Marc Nollet promet que la taxe kilométrique «ne provoquera pas de crise»

Le projet du gouvernement bruxellois d’introduire une taxe kilométrique intelligente à partir de 2022 a suscité un tollé au sein de plusieurs partis. Pourtant, le co-président d’Ecolo a voulu se montrer rassurant ce jeudi soir, estimant que la taxe kilométrique « est une des solutions ».

« La concertation va amener le gouvernement wallon, le gouvernement bruxellois, le gouvernement flamand et le gouvernement fédéral à faire des pas les uns vers les autres . »

« On ne peut pas accepter, en 2020, qu’il y ait plus de 9000 morts prématurés en Belgique à cause de la pollution de l’air. Je ne peux pas accepter qu’en Belgique, 10 % des Belges soient asthmatiques à cause de la pollution de l’air, explique-t-il. Je ne peux pas accepter que, lors de relevés effectués par Ecolo et Groen, il y a un an, dans 250 lieux à Bruxelles, que 90 % de ces lieux dépassent les normes de l’OMS. »