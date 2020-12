Il est loin le temps où les clubs belges étaient abonnés aux finales européennes (huit entre 1976 et 1984, dont trois victorieuses pour Anderlecht). Historiquement, la Belgique a même gagné… deux fois plus de Coupes d’Europe (C2 1976 et 1978, C3 1983 pour Anderlecht ; C2 1988 pour Malines) que la France (C1 1993 pour Marseille ; C2 1996 pour le PSG) !