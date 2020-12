Triche au tax shelter: la société uFund accepte une transaction financière

Entre janvier 2018 et janvier 2019, uFund avait lancé une offre relative à des investissements Tax Shelter faisant l'objet d'un prospectus approuvé par la FSMA. Mais en juillet 2018, uFund avait été informée d'une tentative de fraude dans le cadre de la procédure: celle-ci aurait été commise par l'administrateur-délégué d'une autre entreprise impliquée par la procédure, et consistait en l'ajout de factures non liées au projet, afin de gonfler le plafond d'investissements recevables. Mise au courant, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait alors refusé de délivrer l'attestation nécessaire pour l'obtention de l'avantage fiscal pour les investisseurs.

uFund avait publié un supplément à son prospectus en octobre 2018, pour informer les investisseurs du refus de la FWB d'accorder l'attestation.

Mais, selon la loi, "tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation des instruments de placement et survient ou est constaté entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre publique est mentionné dans un supplément au prospectus".