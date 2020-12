Steven Van Gucht: «Résistez à la tentation de vous voir à l’intérieur, cela fait le jeu du virus»

Comme dans plusieurs pays européens, les taux d’infections et d’hospitalisations ont atteint un plateau en Belgique. Contrairement aux Pays-Bas ou à l’Allemagne, nous ne constatons pas encore de hausse générale. Nous avons réussi à réduire le taux de contamination qui est passé du plus élevé à un des plus bas en Europe. Malheureusement le plateau actuel se trouve à un niveau trop élevé et trop dangereux » a pointé Steven Van Gucht lors du point presse sur l’évolution épidémiologique du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano, remplaçant de manière exceptionnelle Yves Van Laethem.

« La courbe va bientôt choisir un côté, vers le bas ou vers le haut, les cartes sont entre nos mains. Tout sera une question de persévérance. En raison du temps humide et du froid, nous passons plus de temps à l’intérieur, ce qui fait le jeu du virus qui se propage beaucoup plus à l’intérieur, et nous le constatons aux chiffres. Résistez à la tentation de vous voir à l’intérieur. Respectez strictement les règles. »