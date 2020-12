Coronavirus: le nombre de nouvelles contaminations plus important en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles (infographie)

Les nouvelles infections au coronavirus et les hospitalisations ont atteint un plateau en Belgique, « malheureusement encore trop élevé et dangereux », a indiqué vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Steven Van Gucht, lors du point presse sur l’évolution épidémiologique du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano. Remplaçant de manière exceptionnelle Yves Van Laethem, le porte-parole néerlandophone du Centre de crise s’est attardé sur les différences entre régions et provinces. En Flandre, les chiffres des nouvelles infections augmentent légèrement de 5 %, alors qu’en Wallonie et à Bruxelles ils baissent de 11 % et 14 % respectivement.

+18 % en Flandre Occidentale Côté flamand, cette hausse est plus prononcée en Flandre Occidentale (+18 %), en Brabant Flamand (+5 %), en Flandre Orientale (+4 %) et à Anvers (+1 %). Cette augmentation en Flandre Occidentale peut notamment s’expliquer c’est la province où l’on teste le plus, « champion du nombre de tests », souligne Steven Van Gucht. Le taux de positivité y est d’ailleurs plus bas que le taux moyen en Belgique. Cependant, cette augmentation en Flandre Occidentale n’est plus uniquement marquée chez les enfants et les adolescents, mais dans toutes les tranches d’âges, surtout chez les personnes de 50 ans et de plus de 80 ans.

Les statistiques montrent par ailleurs une recrudescence des cas chez les enfants, les trentenaires et les personnes âgées de plus de 90 ans. Lire aussi Maison de repos: les résidents vont pouvoir fêter Noël en famille Le virus tue encore en moyenne 98 personnes par jour Avec une moyenne de 188 nouvelles hospitalisations quotidiennes (-1 %) entre le 4 et le 10 décembre, la « pression reste élevée et dangereuse » sur les hôpitaux, a-t-il poursuivi. Au total, 2.939 patients sont hospitalisés des suites du Covid-19, dont 657 aux soins intensifs. Le virus tue encore en moyenne 98 personnes par jour (-17,2 %). Depuis le début de la pandémie, la Belgique a recensé 600.397 cas positifs et 17.692 personnes sont décédées du Covid-19. | Create infographics