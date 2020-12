Le scénariste et dramaturge namurois Vincent Zabus et l’illustrateur et auteur français Hippolyte ont reçu le Rossel du meilleur album pour « Incroyable ! », le récit d’un gamin fragile et bourré de TOC qui va devoir affronter ses peurs. Un conte tendre, drôle, réaliste et poétique de 200 pages.