Nacer Chadli, joueur de Basaksehir, revient sur l’arrêt du match au PSG: «Nous avons donné le bon exemple»

« Cela nous a tous profondément blessés », a expliqué Chadli. « J’ai des racines marocaines et je peux vous dire : vous êtes confronté au racisme au moins une fois dans n’importe quel pays. En tant qu’enfant, en tant qu’adolescent, et aussi en tant qu’adulte. Tous les joueurs dans le vestiaire ont été surpris. Nous aimons tous le jeu auquel nous jouons, mais ça, nous ne nous y attendions vraiment pas. »

Le Diable rouge émet des réserves sur la façon dont l’UEFA traitera l’affaire, estimant que les choses devraient être « plus strictes » vu les nombreux incidents similaires. Il est en tout cas fier d’avoir pu « donner le bon exemple » avec ses coéquipiers et adversaires. « La discrimination n’a pas sa place sur ou autour d’un terrain de foot. Que l’on soit noir, blanc ou d’une autre couleur. J’espère que nous avons envoyé ce message au monde du football et aux supporters. »