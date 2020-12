Le lob de Roofe, le but victorieux de Laifis, le sacrifice de Cop, la frappe de Tapsoba,... Revivez le parcours européen du Standard en vidéos

L’épopée européenne des Rouches a commencé un soir d’octobre, dans leur antre de Sclessin. Tout semblait réuni pour que les Liégeois passent une grande soirée. Notamment les fans, qui étaient présents en nombre réduit. C’est d’ailleurs la dernière fois que l’on a pu voir des supporters au Stade Maurice Dufrasne puisque, le soir même, le Comité de Concertation a décrété que toutes les rencontres se dérouleraient par la suite à huis clos. Mais, malheureusement pour eux, les supporters n’ont pas pu fêter cela avec une victoire… Malgré une première mi-temps dominée par les Rouches, avec notamment deux têtes de Muleka sur la latte, ce sont bel et bien les Rangers qui ont ouvert la marque, grâce à un penalty provoqué par Nicolas Gavory. Le meilleur buteur écossais, James Tavernier (qui est le… back droit de l’équipe), ne s’est pas fait prier pour tromper Arnaud Bodart et donner l’avantage aux siens. Ensuite, en deuxième période, un véritable déluge s’est abattu sur les 22 acteurs. La pelouse, qui venait pourtant d’être refaite, ne ressemblait plus qu’à une mare géante. Le ballon peinait même à rouler… Dans ces conditions, difficile de développer du beau football. Les Rouches ont tenté de pousser tant bien que mal, auraient pu égaliser via Cop en toute fin de rencontre, mais ils ont été punis sur la contre-attaque par l’ancien Anderlechtois Kemar Roofe, d’un lob depuis son camp qui est un sérieux prétendant au titre de plus beau but de cette saison en Europa League…

Après une élimination sur le fil la saison passée, malgré une solide victoire face à Francfort et un partage glané face à l’ogre de leur groupe, Arsenal, le Standard entamait sa campagne européenne 2020-2021 avec l’espoir d’enfin sortir de la phase de poules. Une qualification qui leur échappait depuis neuf ans, soit une éternité pour des fans qui rêvent de revivre des matches à élimination directe endiablés. Et, à l’annonce des noms présents dans cette poule, les Rouches semblaient en mesure de se battre pour arracher la deuxième place. L’ogre Benfica, le surprenant Glasgow Rangers et le méconnu Lech Poznan, tombeur de Charleroi en barrages, les espoirs semblaient permis pour les Liégeois. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

Le Standard se déplaçait ensuite à Lisbonne, pour tenter de créer l’exploit face à Benfica. Les Aigles lisboètes avaient tout de l’ogre capable de ne faire qu’une bouchée des Belges. Et on peut dire qu’ils ont tenu leur rang… Dominés dans tous les secteurs de jeu, les Liégeois ont tenté de faire le gros dos, pour mieux partir en contre. Et ça leur a bien réussi en première période, puisque les hommes de Montanier sont rentrés au vestiaire avec le point du nul. Une satisfaction pour les Rouches, mais qui sera de courte durée. Quatre petites minutes après leur retour sur le terrain, le capitaine adverse, Pizzi, transformait le penalty provoqué par Merveille Bokadi. Et, 17 minutes à peine plus tard, rebelote. L’homme en noir, M. Letexier, indique à nouveau le point de réparation, cette fois pour une faute de Collins Fai. Cette fois, c’est Luca Waldschmidt qui se chargeait de le convertir. Dix minutes et un nouveau but de Pizzi plus tard, les Lisboètes avaient accompli leur mission, avec sérieux. Les Rouches, quant à eux, se retrouvaient déjà au pied du mur…

Lech Poznan se rappelle au bon souvenir des Belges

Après deux journées, les Liégeois pointaient à la dernière place du groupe, avec le même nombre de points que Lech Poznan, mais avec une moins bonne différence de buts. C’est justement en Pologne que les Rouches devaient se rendre, pour tenter d’enfin se lancer dans ce groupe D. Poznan semblait être l’équipe la plus faible du groupe, celle qui était vraiment à la portée des Standardmen. Mais méfiance tout de même, car ce sont ces mêmes Polonais qui ont privé le Sporting de Charleroi de la première campagne européenne de leur histoire… Et, comme leurs compatriotes carolorégiens, les principautaires se sont fait surprendre. Une véritable contre-performance sur le terrain et une défaite 3-1 au marquoir, le Standard se retrouvait bon dernier de sa poule…

L’honneur est sauf

Trois journées disputées, autant de défaites, et seulement un petit but inscrit : en cette fin de mois de novembre, la campagne européenne liégeoise commençait à tourner au vinaigre. Certains évoquaient même la possibilité d’un zéro pointé, ce qui serait une véritable humiliation… Le Standard recevait donc Lech Poznan avec la ferme intention d’enfin montrer leurs vraies capacités. Avec l’espoir de prendre leurs premiers points car les deux rencontres suivantes s’annonçaient bien plus compliquées. Et les fans liégeois ont retrouvé le sourire ce soir-là, même si tout ne fut pas évident. Réduits à 10 juste avant la mi-temps, les Standardmen ont encaissé en premier, mais ils n’ont pas mis longtemps pour réagir. Trois minutes à peine et le retard était comblé. Et ils ont même fait mieux, en arrachant la victoire dans les arrêts de jeu, via une tête de Kostas Laifis. L’honneur est lavé : des Belges ont enfin battu ces Polonais et le Standard ne fera pas un zéro pointé !

La fin des espoirs

Toujours en lice mathématiquement, les Liégeois avaient toutefois besoin d’un miracle pour sortir du groupe D. Il leur fallait deux victoires contre Benfica et les Rangers, mais également espérer des résultats favorables sur les autres terrains. Si la mission n’était pas impossible, elle était en tout cas très compliquée. Et elle débutait à Glasgow, face aux hommes de Steven Gerrard. Des Écossais en pleine bourre, qui n’avaient pas encore connu la défaite depuis le début de saison… Mais les Liégeois avaient à cœur de montrer de quoi ils étaient vraiment capables, et cela s’est vu dès l’entame de match. À peine six minutes de jeu, et Maxime Lestienne ouvrait déjà la marque ! Portés par un Duje Cop comme on ne l’avait jamais vu, les Rouches dominaient les débats. Et ce n’est pas l’égalisation des Rangers à la 39e qui allaient les décourager, puisque l’ailier croate rendait l’avantage aux siens moins de 60 secondes plus tard, en se jetant littéralement sur le poteau pour pousser la balle au fond ! Un sacrifice qui l’obligeait d’ailleurs à laisser sa place sur le terrain, la douleur étant trop vive… Toutefois, les Rangers parvinrent à égaliser avant de rentrer aux vestiaires, grâce à un penalty provoqué par Maxime Lestienne… La seconde période était un peu moins en faveur des Standardmen, qui semblaient à bout de force. Les Écossais ont alors accéléré et fait le nécessaire pour assurer leur qualification. Le Standard est officiellement éliminé, mais il a au moins eu le mérite de montrer qu’il pouvait rivaliser avec l’équipe la plus en forme d’Europe.

Une fin en fanfare

Ils n’avaient plus rien à revendiquer dans cette compétition, mais les Liégeois avaient à cœur de soigner leur sortie, face à une équipe prestigieuse. Ils recevaient le SLB de Jan Vertonghen, qui devait s’imposer pour espérer prendre la tête de ce groupe D. Les Rouches ont débuté la rencontre sur les chapeaux de roue, ouvrant la marque via une jolie tête du jeune Nicolas Raskin. Mais la joie fut de courte durée puisque, quatre minutes plus tard, Everton remettait les deux équipes dos à dos. En deuxième période, une belle frappe de Tapsoba trompait le portier adverse, remettant les hommes de Montanier aux commandes. Mais, encore une fois, il ne fallut pas longtemps (8 minutes cette fois) aux Lisboètes pour recoller au score. Un penalty, bien que la faute semblait légère, sifflé en faveur des ouailles de Jorge Jesus, et Pizzi se chargeait de rétablir l’égalité… Au final, le Standard quitte donc l’Europa League sur une bonne note et, surtout, avec la satisfaction de ne pas finir bon dernier, laissant cette place à Lech Poznan.