Coronavirus: les nouvelles règles de quarantaine pourraient poser problème dans les entreprises après Noël

Les nouvelles règles de quarantaine imposées après des vacances dans une zone rouge vont poser problème pour de nombreux employeurs et employés, selon la Fédération des entreprises belges (FEB) et le service de prévention externe Liantis qui appellent les entreprises à se concerter pour éviter autant que possible les problèmes sur le lieu de travail et les pénuries d’effectifs.

Toute personne revenant d’une zone rouge à partir du 18 décembre devra passer 10 jours en quarantaine. Cette nouvelle mesure pourrait embarrasser certaines entreprises après les vacances de Noël, principalement celles où le télétravail n’est pas possible. Par conséquent, de nombreux travailleurs risquent de ne pas percevoir de revenu pendant cette quarantaine.