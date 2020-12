C’est désormais officiel: le clan Borlée quitte la ligue francophone pour la ligue flamande

L’équipe Borlée, montée par Jacques Borlée autour de ses enfants Kevin, Jonathan et Dylan, et au sein de laquelle on retrouve encore Camille Laus et Hanne Claes, quitte l’aile francophone d’athlétisme (LBFA) et rejoint la ligue flamande (VAL), comme nous vous l’annonçions ce matin. « Nous avons trouvé une solution pour pouvoir travailler dans un environnement positif au cours des deux prochaines années », a déclaré l’entraîneur en conférence de presse vendredi.

L’information a été officialisée vendredi après-midi par Jacques Borlée, accompagné du ministre flamand des Sports, Ben Weyts, et du coordinateur du sport de haut niveau à la VAL, Rutger Smith.