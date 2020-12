Karim Belhocine avant le déplacement à Saint-Trond: «Charleroi a tout pour se relever»

Le Sporting de Charleroi a brisé sa spirale de défaites ce lundi contre Courtrai (0-0). Et s’il sait que tout n’a pas été parfait, loin de là face à son ancienne équipe, Karim Belhocine veut en tirer le positif pour continuer à avancer. « Je n’ai jamais dit qu’on avait été bon dans ce match, mais tout n’était pas non plus mauvais. J’ai vu une réaction de mes joueurs, qui ont voulu faire mieux et qui se sont motivés et encouragés à la pause. On a ensuité gagné des duels. Le penalty arrêté par Rémy Descamps et la réaction des autres joueurs qui se sont battus pour être premiers sur le deuxième ballon qui a suivi, c’est un moment important », expliquait Karim Belhocine, convaincu que son groupe a tout pour repartir de l’avant. « La réaction de mes joueurs après la pause combinée à l’obtention d’un point, même si sur le plan comptable, ce n’est pas incroyable, peut faire du bien. Le groupe vit bien et c’est dans des moments comme ceux-ci qu’on voit la force d’un club, d’un groupe et je n’ai aucun doute sur le fait que Charleroi a tout pour se relever. »

Il faudra confirmer ce renouveau face à Saint-Trond, où Peter Maes vient de débarquer. « Ce n’est pas la première fois depuis que je suis à Charleroi qu’on affronte une équipe qui a changé d’entraîneur. Je ne sais pas si ça peut avoir un choc psychologique ou pas pour Saint-Trond. Ce changement d’entraîneur va peut-être amener des modifications et c’est pour ça que c’est avant tout sur nous-mêmes que nous devrons être concentrés. »

Pour cette rencontre, Karim Behocine ne pourra pas compter sur Kaveh Rezaei, toujours sur la touche à cause de son psoas, pas plus que sur Marco Ilaimaharitra, suspendu, Lukasz Teodorczyk, Jon Flanagan, Ivan Goranov et Cristophe Diandy.