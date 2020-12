Philippe Montanier avant le choc face à Gand: «La persévérance sera l’une des clés de notre succès»

Après avoir disputé leur dernier match européen de la saison ce jeudi, les hommes de Philippe Montanier doivent déjà se remettre au travail, car un choc les attend dimanche. À 18h15, ils se rendront à la Ghelamco Arena pour y défier Gand, désormais coaché par Hein Vanhaezebrouck. Une formation que redoute le coach français. « Quand on voit la valeur de leur noyau et des individualités qui le constitue, on peut se dire que c’est l’une des meilleures équipes du championnat. Ils ont quelques difficultés en ce moment, mais la saison est loin d’être finie… Personnellement, je considère cette équipe comme Bruges, Anvers ou n’importe quel autre favori du championnat. »

Si les Gantois ne sont pas au mieux de leur forme, ce n’est pas non plus le cas du Standard. En championnat, le club principautaire reste quand même sur quatre partages de rang… « On est sur un 4/12, c’est beaucoup trop peu », commente Philippe Montanier. « Les prestations et le contenu sont souvent là, mais on a besoin de points. Et ceux perdus dans les dernières minutes contre Malines, il faudra bien aller les chercher ailleurs… D’ailleurs, je pense que la persévérance sera l’une des clés de notre succès cette saison. Parfois, on joue bien mais on ne concrétise pas. À d’autres moments, on est en difficulté mais on parvient quand même à arracher un résultat. Sur une saison, c’est tout à fait normal qu’il y ait des hauts et des bas. Notre objectif, c’est que les bas durent le moins de temps possible, et que les hauts restent pendant la plus longue période. À la fin de la saison, il paraît que ça s’équilibre. Mais on a aussi besoin de valider nos performances avec des points et des victoires, c’est pour cela qu’il faut persévérer. »