Marc Van Ranst: «Si la courbe ne change pas radicalement, nous ne pourrons pas faire autrement qu’envisager d’autres mesures»

Les nouvelles infections au coronavirus et les hospitalisations ont atteint un plateau en Belgique, « malheureusement encore trop élevé et dangereux », a indiqué vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Steven Van Gucht, lors du point presse sur l’évolution épidémiologique du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano.

Le virus se propage cependant différemment selon les régions. Ainsi, si les cas diagnostiqués ont augmenté de 5 % en Flandre, ils ont diminué de 14 % à Bruxelles et de 15 % en Wallonie, selon le virologue. « L’augmentation a été la plus forte en Flandre occidentale (+18 %), la province où on teste également le plus », a-t-il souligné.