Football: Luc Nilis ne reste pas à Anderlecht

Luc Nilis a été invité à suivre l’équipe première à Neerpede pendant deux semaines et à partager son expertise avec le staff sportif. Ce vendredi était le dernier jour de ces deux semaines. « Tout s’est bien déroulé, raison pour laquelle le RSC Anderlecht et la légende du club se sont assis autour de la table pour envisager une nouvelle collaboration », explique le RSCA par communiqué.

« Après une évaluation unanimement positive de son séjour, nous lui avons fait une proposition concrète et recherché un accord afin de conserver Luc parmi nous plus longtemps » , déclare Karel Van Eetvelt, CEO du RSC Anderlecht. « Malheureusement, les attentes financières et les efforts que le club pouvait entreprendre pour le moment se sont avérés trop éloignés. Néanmoins, nous tenons à le remercier pour ses efforts et lui souhaitons le meilleur dans sa recherche d’un nouveau défi ».

Luc Nilis conclut : « J’ai apprécié ces deux semaines et je tiens aussi à remercier le RSCA pour l’opportunité que j’ai reçue. Vincent Kompany et son staff travaillent très dur et de façon très professionnelle, c’était très agréable de faire leur connaissance. Je souhaite plein succès aux Mauves pour le reste de cette saison. Nous nous retrouverons certainement encore à l’avenir. Je me sentirai toujours comme chez moi au Sporting. »