Nethys - Pol Heyse dément à son tour toute dépense personnelle à charge de la société

L'ancien directeur financier de Nethys, Pol Heyse, "conteste avec la plus grande fermeté avoir profité de (ses) fonctions" au sein de la société pour "servir (ses) intérêts privés", a-t-il indiqué vendredi via un communiqué de son avocat, Me Jean-Pierre Buyle.

Par Belga