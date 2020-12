Alexande De Croo: «Plus nous respecterons les mesures, plus vite nous pourrons les assouplir»

Si la courbe ne change pas radicalement, nous ne pourrons pas faire autrement qu’envisager d’autres mesures, qui ressembleront davantage au premier confinement », a déclaré Marc Vanst sur le plateau de VTM.

Les nouvelles infections au coronavirus et les hospitalisations ont atteint un plateau en Belgique, « malheureusement encore trop élevé et dangereux », a indiqué vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Steven Van Gucht, lors du point presse sur l’évolution épidémiologique du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano.

Le Premier ministre Alexander De Croo était également invité sur le plateau de VTM. « Fin de semaine prochaine, un Comité de concertation est prévu, où nous examinerons les chiffres », a-t-il rappelé. « D’ici là, je n’ai qu’un seul appel : nous pouvons faire en sorte que ce taux de reproduction diminue. En nous tenant aux règles : respectons les distances, ne pas rendre visite à des gens et rester très prudents ».