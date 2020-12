28 matches, un rythme infernal pour le Standard: «C’est énorme...»

« Benfica a bénéficié d’un penalty imaginaire et il y avait un hors-jeu sur le premier but portugais », explique Philippe Montanier. « Tout cela pour dire qu’il y a parfois des faits de jeu qui influencent un résultat. Avec des circonstances qu’on maîtrise et on peut alors travailler dessus, et d’autres qu’on ne maîtrise pas et on est obligé de mettre son mouchoir dessus… »

Si l’Europa League est désormais derrière le Standard, ce n’est pas pour autant que le rythme des rencontres va baisser. « On va disputer 28 matches durant la première partie de saison, c’est énorme », confie le technicien français, qui espère que cinq changements seront tolérés en 2021, comme c’est le cas un peu partout en Europe. « J’y suis favorable. C’est un plus pour la santé des joueurs et pour l’attractivité du championnat. Cela peut dynamiser une partie, c’est mieux que d’avoir des joueurs qui finissent le match sur les genoux. Les équipes belges présentes cette saison sur la scène européenne étaient désavantagées par rapport aux autres qui pouvaient plus faire tourner en championnat. »