Vaccin Pfizer: moins de doses que prévu pour la Belgique en janvier

Début décembre, les autorités avaient indiqué que quelque 600.000 doses du vaccin de Pfizer devraient être disponibles dès janvier. Il semble que ce calendrier était trop optimiste. Selon nos informations, les entités fédérées ont été informées ce vendredi du fait que Pfizer a du retard et que les 600.000 doses seront livrées dans un laps de temps plus long. Ce chiffre ne sera atteint qu’à la fin février. Des livraisons auront bien lieu en janvier permettant le début de la campagne vaccination le 5 janvier mais elles seront moins importantes que prévu. Le retard sera rattrapé en février.

Pfizer n’a pas voulu faire de commentaires et renvoie vers l’Agence fédérale du médicament qui, elle non plus, n’a pas voulu confirmer ou infirmer cette information. « On ne communique pas sur le nombre de doses qui nous seront effectivement livrées car il y a tellement d’éléments qui peuvent jouer que cela n’aurait pas de sens, explique Ann Eeckhout, porte-parole. Ce chiffre peut changer de semaine en semaine, de jour en jour. Il faut aussi rappeler que ce vaccin n’a pas encore reçu son autorisation de mise sur le marché. C’est la première étape ».