Trevi et OP s'unissent pour devenir un leader dans l'immobilier

Les deux marques sont présentes sur l'ensemble de la Belgique, sur les trois régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale. "Leurs expertises complémentaires, la gestion privative, le syndic et la location pour OP, et en premier lieu la transaction immobilière pour Trevi, va permettre aux deux marques, qui conserveront leur identité, de proposer à leurs clients une offre augmentée", expliquent Trevi et OP.

Il n'y aura pas d'impact opérationnel pour les clients des deux marques, qui pourront toutefois à moyen terme bénéficier de synergies notamment en matière de digitalisation.

Le nom Trevi sera conservé pour la partie Courtage tandis la partie syndic/gestion sera assurée par la marque OP.