Le Covid vient à nouveau chambouler les plans en D1A

Le duel opposant Eupen à Zulte Waregem, prévu ce dimanche 13 décembre, a en effet été reporté par le manager du calendrier. Une décision qui fait suite à une demande des Pandas, dont 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de tests et au Règlement fédéral, le club a introduit une requête, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match.

Ce report ne fait en tout cas les affaires de personne, les quinze premières rencontres ayant -enfin- été disputées par tous les clubs de D1A. Il y a quelques semaines, la Pro League souhaitait vivement que tous les matches d’alignement soient disputés avant la trêve hivernale. Une trêve avant laquelle il sera désormais impossible de recaser Eupen-Zulte Waregem et, probablement, la rencontre face à Genk, programmée en semaine et dont une décision définitive sera rendue lundi. Une date ultérieure pour ce(s) match(es) n’a, de plus, pas encore été communiquée.