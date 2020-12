Sambi Lokonga après Anderlecht – Genk (1-0): «Nous dédions ce succès à Yari Verschaeren» (vidéos)

Le Sporting d’Anderlecht a battu le Racing Genk 1-0 grâce à un penalty de son attaquant maison Lukas Nmecha à la 59e minute de jeu vendredi lors de la première rencontre de la 16e journée de D1A.

« On était bien en bloc. Ce succès est mérité », expliquait Hannes Delcroix au micro d’Eleven Sports. « Il y avait beaucoup d’intensité, mais on a tous bien travaillé. On a bien défendu, mais on a aussi bien attaqué. Bref, on peut être content de notre performance. Chaque semaine, les matches sont différents. À Zulte Waregem, c’était un peu plus difficile. Mais ça s’était tout de même joué sur des détails ».