Vincent Kompany après Anderlecht – Genk (1-0): «Yari Verschaeren reviendra plus fort» (vidéos)

« On n’a jamais la garantie du résultat dans ce genre de rencontre. Mais ce qui m’a plu ce soir, c’est l’intensité. Je suis très content de notre attitude et de ce que les joueurs ont montré sur le terrain. Le match face au Beerschot avait montré une mauvaise image de nous », expliquait Vincent Kompany au micro d’Eleven Sports.

« J’ai entre mes mains l’équipe avec la plus grosse marge de progression de la série. Bref, j’ai énormément de travail. Cette semaine, nous avons pu apprécier la présence de Luc Nilis. Il a d’ailleurs vécu avec nous pendant deux semaines », ajoutait le coach du RSCA. On précisera que Nilis n’a pas trouvé un accord avec la direction du Sporting pour poursuivre l’aventure.

En outre, petite tension lors du penalty entre Nmecha et Vlap. Ce dernier a voulu tirer le coup de réparation, à la surprise générale. « Le penalty ? Le joueur désigné, c’est Lukas Nmecha. C’est donc lui qui devait prendre le penalty. Et pas Vlap. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé. Ce genre de scène, ça fait partie des émotions. Surtout que Vlap a tout donné durant ce match ».

Enfin, Vincent Kompany avait une pensée pour Yari Verschaeren, sorti blessé en première période et pour qui on craint une fracture du péroné. « On devait gagner pour Yari, je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps. Il avait mal, c’était triste de le voir ainsi. Mais il reviendra plus fort, j’en suis convaincu ».