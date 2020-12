Michel Vlap après le succès d’Anderlecht face à Genk: «Sambi a décidé de qui allait tirer le penalty»

« Ce succès face au leader tombe à point nommé pour démontrer qu’on peut encore remporter des matches et surtout conserver un avantage dans un contexte difficile », jugeait le médian. « Il fait du bien à tout le monde et on a pu s’en rendre compte avec l’explosion de joie qui a émané du banc au coup de sifflet final. C’était un soulagement immense pour toute l’équipe, qui a énormément bossé ces dernières semaines sans en recueillir les dividendes mérités. »

Pour le Néerlandais, malgré les difficultés rencontrées, le plaisir de retrouver le terrain était également grand. « Je suis heureux aussi d’avoir enfin pu rejouer parce que cette saison, je dois faire preuve de beaucoup de patience. Malheureusement, les conditions de ma montée au jeu étaient bizarres. Ce succès, on le dédie d’ailleurs à Yari Verschaeren. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure mais elle semble sérieuse. Ces derniers temps, je dois faire preuve de patience mais je veux montrer que je suis toujours là, que je peux rendre des services comme sur l’action qui amène le penalty. »

« Je veux être décisif »

Un coup de pied de réparation qui a même suscité une longue discussion entre les Mauves afin de savoir qui allait le tirer. « Je veux le tirer parce que je suis dans le feu de l’action et que je souhaite aider l’équipe en me montrant décisif, en prenant mes responsabilités. On a eu une petite discussion avec Nmecha pour voir qui allait tirer mais c’est oublié : il a parfaitement assumé sa tâche et j’en suis le premier heureux. C’est d’ailleurs Sambi qui a décidé de qui allait le tirer, en jouant son rôle de capitaine. »