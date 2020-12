Météo: un ciel très nuageux avec des averses attendues

Les nuages resteront prédominants et parfois porteurs d’averses ce samedi, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologiques (IRM). En fin d’après midi, ces averses se feront plus intenses et fréquentes à partir de l’ouest. En Ardenne, et temporairement à la mer, les nuages bas, brumes et brouillards pourraient réduire la visibilité durant une bonne partie de la journée. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 9 degrés à la côte.

Ce samedi soir et en début de nuit, une ligne d’averses transitera sur le pays d’ouest en est. A l’arrière, en deuxième partie de nuit, le temps deviendra sec avec des éclaircies depuis l’ouest. Les minima varieront entre 2 et 6 degrés.